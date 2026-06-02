Çorum'da toprak altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı

Çorum'da bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 21 yaşındaki işçi, mesai arkadaşlarının hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın temel kısmında yürütülen çalışmalar sırasında toprak kayması yaşandı. O esnada temel alanında çalışan işçilerden E.Ö. (21), kayan toprağın altında kaldı. Mesai arkadaşları zaman kaybetmeden yardıma koşarak E.Ö.'yü kendi imkanlarıyla toprak altından çıkardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç işçi, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren E.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

