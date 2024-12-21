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Çorum'da İki Araç Kurşunlandı

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Çorum'da aynı mahallede park halindeki iki araç, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yerinde incelemeler yapan polis, failleri yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı mahalledeki iki aracı kurşuna tuttular

ÇORUM - Çorum'da aynı mahallede par halinde olan iki araç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Polis ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Beytepe 1. Cadde üzerinde park halinde olan, O.Y. isimli vatandaşa ait 19 KZ 202 plakalı hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Aynı mahalledeki Beytepe 7. Sokak üzerindeki, E.Y.'ye ait park halindeki 05 KF 595 plakalı araç da saldırganlar tarafından kurşunlandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine iki olay yerine de polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından iki araçta da incelemelerde bulunuldu.

Polis ekipleri araçları kurşunlayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da İki Araç Kurşunlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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