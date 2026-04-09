Çorum'da polis ekiplerinden huzur uygulaması

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "huzur uygulaması" kapsamında çok sayıda araç ve vatandaşın sorgulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde "huzur uygulaması" gerçekleştirildi. Farklı saat dilimlerinde yapılan uygulamalarda çok sayıda araç ve vatandaşın kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Suçun önlenmesi, trafik kurallarına uyumun sağlanması ve haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanması için ekiplerin denetimlerinin devam etedeceği belirtildi. - ÇORUM

