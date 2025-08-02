Çorum'da Husumet Yüzünden Kuaförde Silahlı Saldırı

Çorum'da bir şahıs, husumetli olduğu şahsı kuaför salonunda silahla vurarak yaraladı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaför salonunda bekleyen Samet Y.'ye, aralarında husumet bulunan Muhammet Ö. tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların vücuduna isabet ettiği Samet Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Samet Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından Muhammet Ö., suç aleti silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM