Çorum'da halı yıkama merkezinde yangın

Çorum'da bir halı yıkama merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında iş yerinde kimse yoktu ve can kaybı yaşanmadı, ancak makineler ve malzemeler zarar gördü.

Çorum'da bir halı yıkama merkezinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Olay, Osmancık Caddesi üzerindeki halı yıkama iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle halı yıkama merkezi olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek, alevleri çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sırasında iş yerinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerindeki makineler ve malzemeler zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

