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Tamir için çıktığı çatıda düşen vatandaş hayatını kaybetti

Tamir için çıktığı çatıda düşen vatandaş hayatını kaybetti
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, çatıda güneş enerjisi panelini tamir ederken düşerek kafasını kiremite çarpan Şakir Akgül hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çatıda güneş enerjisi panelini tamir ettiği sırada düşerek kafasını kiremite çarpan adam hayatını kaybetti.

Olay, Sunguroğlu Mahallesi 46. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evinin çatısında bulunan güneş enerjisi panelini tamir etmek için çatıya çıkan Şakir Akgül'ü hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveni yardımıyla çatıya çıkan ekipler, Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde, Akgül'ün düşerek kafasını çatı kiremitlerine çarptığı tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından itfaiye aracı merdiveni yardımıyla çatıdan indirilen vatandaşın cenazesi, morga kaldırıldı. Akgül'ün Ankara'da yaşadığı ve bugün ilçedeki evine eşiyle birlikte geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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