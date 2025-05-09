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Çorum'da Geniş Çaplı Polis Uygulaması: 4 Şahıs Yakalandı

Çorum'da Geniş Çaplı Polis Uygulaması: 4 Şahıs Yakalandı
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Çorum'da yapılan geniş çaplı polis uygulamalarında, 4 aranan kişi yakalanırken çeşitli silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 4 bin 794 vatandaşın kimliği sorgulandı ve 2 bin 622 araç kontrol edildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı uygulama ve çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da 2-9 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan araştırmalar ve çalışmalar çerçevesinde, 103 adet sabit-seyir halinde ve halka açık yerler üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 27 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. 4 bin 794 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 4 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 11 adet ateşli silah 3 adet kesici-delici alet, 7 adet şarjör ve 80 adet fişek, 7 adet sentetik ecza hapı, 2,25 gram metamfetamin, 27.26 gram bonzai ve 4,5 gram uyuşturucu madde özellikli tütün ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 622 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 17 araca idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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