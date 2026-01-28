Haberler

46 yaşındaki engelli adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Çorum'un Yeniyol Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki engelli adam Kamil İlgezdi, kendisinden bir süredir haber alınamaması üzerine kardeşi tarafından evde ölü bulundu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çorum'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 46 yaşındaki engelli adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Yeniyol Mahallesi Gazi 16. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir haber alınamayan Kamil İlgezdi (46), kardeşi tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, İlgezdi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlgezdi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
