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Çorum'da Elektrikli Scooter ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Çorum'da Elektrikli Scooter ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Çorum'da meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan elektrikli scooter sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da otomobil ile çarpışan elektrikli scooter sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akkent 3. Cadde ile Akkent 2. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.T. (25) yönetimindeki 05 ACK 379 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli scooter çarpıştı. Kazada elektrikli scooter sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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