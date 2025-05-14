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Çorum'da Elektrik Direğine Çarpan Araçta 2 Yaralı

Çorum'da Elektrik Direğine Çarpan Araçta 2 Yaralı
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Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç elektrik direğine çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde, A.G (84) yönetimindeki 19 AAB 461 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol ayrımında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan G.G. (79) yaralandı. Olayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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