Çorum'da El Freni Çekilmeyen Traktör Takla Attı

Çorum'da El Freni Çekilmeyen Traktör Takla Attı
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Çorum'un Kargı ilçesinde el freni çekilmeyen bir traktör, hareket ederek şarampolde takla attı. Olayda yaralanan olmadı, ancak traktör kullanılmaz hale geldi.

Çorum'un Kargı ilçesinde el freni çekilmeyen traktör, şarampolde takla attı.

Kaza, Kargı ilçesi Akkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram K. arazide otlattığı hayvanlarının yanına gittiği traktöründen el frenini çekerek uzaklaştı. El freni çekilmeden bırakılan traktör, hareket ederek şarampolde takla attı. Kazada traktör kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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