Çorum'da Ekin Tarlasında Yangın Çıktı, Hızla Söndürüldü

Çorum'da Ekin Tarlasında Yangın Çıktı, Hızla Söndürüldü
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Çorum'un Osmancık ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Tepeyolaltı köyü Yörükler Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ekin tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, geniş alana yayıldı. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın, eve sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaralanma yaşanmazken, ekili alanda maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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