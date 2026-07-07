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Çorum'da bu yıl kutlamalarda havaya ateş açan 28 kişiye adli işlem yapıldı

Çorum'da bu yıl kutlamalarda havaya ateş açan 28 kişiye adli işlem yapıldı
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Çorum İl Jandarma Komutanlığı, 2026 yılında düğün, asker uğurlaması gibi kutlamalarda silahla havaya ateş açan 28 kişi hakkında adli işlem başlattı. Operasyonlarda 14 tabanca, 7 av tüfeği ve binlerce mermi ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 yılında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde düğün, asker uğurlaması ve benzeri kutlamalarda silahla havaya ateş açan 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düğün, nişan, asker uğurlaması ve spor müsabakaları gibi kutlamalarda silahla havaya ateş açan şahıslara geçit verilmiyor. Bu çerçevede ekiplerce 2026 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Çorum merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda 14 tabanca, 7 av tüfeği ile bin 234 adet mermi ve fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında şahıslara 52 bin 79 lira idari para cezası uygulanırken, 28 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, silahla havaya ateş açan şahıslar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar, kurusıkı tabanca ile ateş edenler hakkında ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulandığı belirtildi. Bu suçların düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu organizasyonlarda işlenmesi halinde cezaların yarı oranında artırıldığı ifade edildi. Vatandaşların, silahla ateş edildiğini görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmasının da can ve mal kayıplarının önlenmesine önemli katkı sağlayacağı bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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