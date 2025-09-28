Çorum'da Düğün Konvoyunda Kaza: 2 Yaralı

Haberler

Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyundaki otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın, konvoyun önüne geçmek isteyen başka bir sürücünün yapmış olduğu ani manevra nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı.

Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyundaki otomobilin tarlaya devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Konvoyda öne geçmek isteyen başka bir sürücünün kazaya sebep olduğu ortaya çıktı.

Kaza, öğle saatlerinde Alaca ilçesi Hışır Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda Hüseyin A. idaresindeki 34 GT 3488 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya konvoyun önüne geçmek isteyen sürücü sebep olmuş

Yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde konvoyun önüne geçmek isteyen bir otomobil sürücüsünün Hüseyin A. idaresindeki otomobilin yanına geldiği, üzerine doğru ani manevra yapan otomobilden kaçmak isteyen Hüseyin A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya yuvarlandığı anlar da yer aldı. - ÇORUM

