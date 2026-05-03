Çorum'da düğün konvoyu tehlike saçtı

Çorum'da düğün konvoyuna katılan sürücülerin tehlikeli sürüşünü cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar tepki gösterdi.

Çorum'da Çorum-Ankara karayolu İskilip Caddesi mevkiinde kayda alınan görüntüler 'pes' dedirtti. Gelin arabasının arkasından kornalar çalarak ilerleyen sürücülerin bazıları öne geçebilmek için araçlarını birbirinin üzerine sürdü. Tüm şeritleri kapatarak adeta birbirleriyle yarışan sürücüler, kazaya davetiye çıkardı. Yolda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydederek korna çalarak tepki gösterdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı