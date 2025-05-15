Çorum'da Drift Atan Ehliyetsiz Sürücülerin Kaçışı Son Buldu

Çorum'da Drift Atan Ehliyetsiz Sürücülerin Kaçışı Son Buldu
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Çorum'da düz kontak yöntemiyle çalınan otomobille drift atan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da arkadaşlarıyla birlikte düz kontak yöntemiyle çaldığı otomobille drift atan ehliyetsiz sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta bulunan 18 yaş altındaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, A.E. (16), M.B. (17), N.K. (15) ve A.E. (16), düz kontak yöntemiyle çaldıkları 19 ADP 161 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille Alaca ilçe merkezine geldi. Ehliyetsiz sürücü, otomobille drift yaparken çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, kısa süren kovalamacanın ardından Çorum Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan 4 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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