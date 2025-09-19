Çorum'da Denetimler: 6 Aranan Şüpheli Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorumİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-19 Eylül tarihleri arasında yapılan 119 denetim çerçevesinde, 18 kahvehane, 24 kafe, 23 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 543 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 6 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 12 adet ateşli silah, 4 şarjör, 13 adet fişek, 37 adet av fişeği ve 536 sentetik ecza hapı, 26.26 gram metamfetamin, 10.22 gram bonzai, 2 adet extacy ve 1 adet el telsizi ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 127 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 7 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.