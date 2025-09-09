Çorum'da DEAŞ Üyesi Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla Uluslararası seviyede kırmızı bültenle "terörizm" suçundan aranan DEAŞ terör örgütü üyesi yabancı uyruklu şahıs yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve hakkında kırmızı bültenle uluslararası arama kararı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahsın Çorum il merkezinde bir adreste gizlendiğini belirledi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 05-08 Eylül tarihleri arasında şüphelinin ikamet ettiği adrese planlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, kırmızı bültenle aranan şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇORUM