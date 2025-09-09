Haberler

Çorum'da DEAŞ Üyesi Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, uluslararası kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla Uluslararası seviyede kırmızı bültenle "terörizm" suçundan aranan DEAŞ terör örgütü üyesi yabancı uyruklu şahıs yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve hakkında kırmızı bültenle uluslararası arama kararı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahsın Çorum il merkezinde bir adreste gizlendiğini belirledi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 05-08 Eylül tarihleri arasında şüphelinin ikamet ettiği adrese planlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, kırmızı bültenle aranan şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Herkes bu gizemli kapıyı konuşuyor: Yecüc-Mecüc burada olabilir

