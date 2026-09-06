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Alaca'da Cip ile Tur Otobüsü Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Alaca'da Cip ile Tur Otobüsü Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde, Zile Kavşağı'nda bir cip ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir cip ile tur otobüsünün kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sat 02.30 sıralarında Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. idaresindeki 06 EHE 371 plakalı Chevrolet marka cip ile Ö.İ. yönetimindeki 05 DE 078 plakalı tur otobüsü kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada cip sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan D.M. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralolar, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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