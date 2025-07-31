Çorum'da Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçramadan Söndürüldü

Çorum'da Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçramadan Söndürüldü
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Çorum'un Osmancık ilçesinde tarlada çıkan yangın, itfaiye ve köy halkının müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin ve köy halkının müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Osmancık ilçesi Kumbaba Köyü Çatar mevkiinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü, Osmancık, Çorum, Laçin ve Dodurga'dan itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, köy halkının desteğiyle yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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