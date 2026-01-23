Haberler

Buzlanan yolda kayan tır devrildi: 1 yaralı

Buzlanan yolda kayan tır devrildi: 1 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde buzlanma nedeniyle devrilen tırın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde buzlanma sebebiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçsi Çorum-Ankara karayolu Narlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman D. yönetimindeki 55 KR 750 plakalı tır, buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

