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Çorum'da Avcılar Ormanda Erkek Cesedi Buldu

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Çorum'un Hızırdede köyü mevkiinde avcılar tarafından bulunan erkek cesedi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Donarak öldüğü düşünülen şahsın kimliği ve ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

Çorum'da avcılar ormanda erkek cesedi buldu

ÇORUM - Çorum'da ormanlık alanda avcılar tarafından erkek cesedi bulundu. Ceset yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Hızırdede köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda avlanan bir grup avcı, erkek cesedi ile karşılaştı. Avcılar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yetişkin bir erkek şahsa ait olan ceset üzerinde herhangi bir kesik ya da darp izi bulunamadığı öğrenildi. Donarak öldüğü değerlendirilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Cesedin kimliği ve kesin ölüm sebebi otopsi incelemesi ile belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da Avcılar Ormanda Erkek Cesedi Buldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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