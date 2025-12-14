Arkadaşını bıçaklayan çocuk gözaltına alındı

Haberler

Çorum'da bir çocuk parkında meydana gelen olayda, 16 yaşındaki M.İ.I. arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı. M.İ.I. ilk başta şaka yaptıklarını iddia etse de, daha sonra bıçağı kendisinin kullandığını itiraf etti ve gözaltına alındı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki çocuk parkında 16 yaşındaki M.İ.I., F.A. (18), ekmek bıçağıyla ayağından yaraladı. F.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. F.A.'nın şakalaşırken bıçağın üzerine düştüğünü söyleyen M.İ.I. daha sonra ifadesinde kendisinin bıçakladığını itiraf etti. M.İ.I. ekipler tarafından gözaltına alındı. - ÇORUM

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

