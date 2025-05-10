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Çorum'da Aranan Çift Polis Operasyonu ile Yakalandı

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Çorum'da, 22 ayrı suç kaydı ve 15 yıl hapis cezası bulunan E.K. ile hakkında yakalama kararı bulunan D.S. yapılan polis operasyonunda yakalandı. İki şahısın adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Çorum'da aranan çift polis operasyonuyla yakalandı

ÇORUM - Çorum'da 22 ayrı suç kaydı ve 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs ile, birlikte yaşadığı ve hakkında yakalama kararı bulunan kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 22 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K.'nin bulunduğu adres tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı. Şahsın birlikte yaşadığı D.S. isimli kadının ise yapılan sorgulamasında ise 4 ayrı suç kaydı olduğu ve hakkında 'dolandırıcılık' suçundan yakalama kararı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan E.K. ve D.S., yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT KALINSAZLIOĞLU - 3.Sayfa
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