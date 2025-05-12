Çorum'da Aranan 22 Şahıs Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 22 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 5-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 6 hırsızlık, 2 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlarından olmak üzere toplam 22 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 1 erkek bulunularak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM