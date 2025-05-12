Çorum'da Aranan 22 Şahıs Yakalandı
Çorum'da polis ekipleri, 5-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan asayiş denetimlerinde aranan 22 şahsı yakaladı. Yakalanan kişiler arasında 6 hırsızlık, 2 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçtan arananlar bulunuyor. Ayrıca, kayıp olarak bildirilen 2 kadın ve 1 erkek ailelerine teslim edildi.
Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 22 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 5-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 6 hırsızlık, 2 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlarından olmak üzere toplam 22 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 1 erkek bulunularak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa