Çorum'da Alkollü Sürücünün Kızından Basın Mensubuna Saldırı

Çorum'da Alkollü Sürücünün Kızından Basın Mensubuna Saldırı
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Çorum'da polis denetiminde alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kızı, denetimi görüntülemek isteyen basın mensubuna saldırdı. Saldırı sonrası basın mensubu, T.A.'dan şikayetçi oldu.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimi görüntülemek isteyen basın mensubu, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kızının saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlık Caddesi Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan kontrollerde sürücü H.A.'nın 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu sırada denetimi görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri sürücünün kızı olduğu öğrenilen T.A.'nın saldırısına uğradı. "Ne çekiyorsun" diyerek basın mensubu, kendisini darp eden T.A.'dan şikayetçi oldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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