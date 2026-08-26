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İskilip'te Mermer Atölyesinde Yangın: İş Yeri Kullanılmaz Hale Geldi

İskilip'te Mermer Atölyesinde Yangın: İş Yeri Kullanılmaz Hale Geldi
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Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kuzköy köyünde bir mermer atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un İskilip ilçesinde mermer atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Olay, İskilip'e bağlı Kuzköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A.'ya ait mermer atölyesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine köye jandarma, sağlık, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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