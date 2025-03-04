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Çorum'da Akraba Kavgasında İki Kişi Yaralandı

Çorum'da Akraba Kavgasında İki Kişi Yaralandı
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Çorum'da akraba olan Müslüm A. ile Mesut H. arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı, polis inceleme başlattı.

Çorum'da akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm A. ile akrabası Mesut H. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mesut H., bıçakla Müslüm A.'yı yaraladı. Kavgayı ayırmak isteyen Müslüm A.'nın eşi İlknur A. da eline aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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