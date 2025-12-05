Haberler

Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Sungurlu ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hafize Zeybek'ten bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında Zeybek'in cansız bedeni evinde bulundu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 80 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Sungurlu ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hafize Zeybek'ten (80) bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri giren ekipler, Hafize Zeybek'in cansız bidenini buldu. Yaşlı kadının cansız bedeni, ekiplerin incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, bir süre önce komşularının Zeybek için evinin önüne yumurta bıraktıkları ve yumurtaların aynı yerinde durduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
