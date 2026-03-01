Çorum'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki evinde tek başına yaşayan Sultan Köylü'den (62) bir süre haber alamayan çocukları, durumu köydeki vatandaşlara bildirdi. Eve giden vatandaşlar, kapının açılmaması üzerine endişelenerek mutfağın camından içeri girdi. Yaşlı kadını hareketsiz halde bulan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerine yapılan kontrolde, Köylü'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından, Köylü'nün cenazesi, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı