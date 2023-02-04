Çorum'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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Çorum'un Laçin ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum'un Laçin ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, saat 09.03'de 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Laçin ilçesi olduğu belirtildi.
Derinliğin 15,50 kilometre olarak ölçüldüğü depremde sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa