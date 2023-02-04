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Çorum'da 4.0 büyüklüğünde deprem

3. Sayfa Haberleri

Çorum'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Çorum'un Laçin ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum'un Laçin ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, saat 09.03'de 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Laçin ilçesi olduğu belirtildi.

Derinliğin 15,50 kilometre olarak ölçüldüğü depremde sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Deprem Çorum AFAD 3. Sayfa Haberler

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