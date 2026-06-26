Çorum'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Çorum'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Osmancık Caddesi İkbal ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış K. idaresindeki 19 ABR 367 plakalı Toyota marka otomobil, aynı yönde kırmızı ışıkta bekleyen Kübra Y. yönetimindeki 34 PUM 959 plakalı Fiat marka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 19 AGB 640 plakalı Chery marka araca da çarparak durabildi. Kazada iki sürücü de yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hasarlı araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı