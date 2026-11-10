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Çorum'da 29 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı adreste yakalandı

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Çorum'da 29 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı adreste yakalandı
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Çorum'da çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı. Adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Çorum'da çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, "kasten öldürme", "görevi yaptırmamak için direnme ve kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 29 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan B.U., saklandığı ikamette yakalandı.

Adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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