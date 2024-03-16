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Çorum Alaca'da Polis Ekipleri Şok Uygulama Yaptı

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Çorum'un Alaca ilçesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri şok uygulama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada 575 şahıs sorgulandı, 182 araç kontrol edildi ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri şok uygulama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri ilçe genelinde gece boyunca denetim yaptı. Çorum, Ankara ve Zile caddelerindeki uygulamaya il merkezinden Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus ekipleri de katıldı.

Uygulamalar sırasında 575 şahıs sorgulanırken 182 araç kontrol edildi. Denetimlerde araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet kasatura olarak tabir edilen kesici alet ele geçirilirken, 1 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Alaca Çorum Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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