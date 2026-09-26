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Çorum Alaca'da kamyon iki otomobile çarptı, sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu

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Çorum Alaca'da kamyon iki otomobile çarptı, sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu
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Çorum Alaca'da kırmızı ışık ihlali yapan kamyon, kavşaktan geçen iki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kamyon sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Çorum'un Alaca ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyon, kavşaktan geçen iki otomobile çarptı. Yaralananın olmadığı kazanın ardından kamyon sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Kaza, Alaca Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametine seyir halinde olan N.T. idaresindeki 34 UJ 4428 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta durmayarak kavşağa girdi. Kamyon, bu sırada kavşaktan geçmeye çalışan N.K. yönetimindeki 19 LD 714 plakalı otomobil ile H.B. idaresindeki 55 UF 959 plakalı Volvo marka otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kazanın, kamyon sürücüsünün kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirlendi. İdari para cezası uygulanan N.T.'nin sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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