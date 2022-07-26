Çoruh nehrinde kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler

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Çoruh nehrinde kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çoruh nehrinde kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'de serinlemek için Çoruh nehrine giren 18 yaşındaki Harun Candan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Artvin'de serinlemek için Çoruh nehrine giren 18 yaşındaki Harun Candan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Baraj inşaatı taşeron firmasında çalışan Mardin nüfusuna kayıtlı Harun Candan (18), dün serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte Çoruh nehrine girdi. Bir süre suda yüzen Candan akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD, Deniz Polisi, İtfaiye, Jandarma ve sağlık ekipleri Çoruh nehrinde arama kurtarma çalışması başlattı.

Nehrin içinde ve kıyısında başlatılan çalışmaya 25 Jandarma, 4 JAK, 7 Deniz polisi, 12 AFAD personeli katıldı. Yapılan arama kurtarma çalışması sonucunda gencin cansız bedenine bir gün sonra 50 metre uzaklıkta bulundu.

Sudan çıkartılan genç, sedye yardımıyla karaya çıkartılarak otopsi için hastaneye gönderildi. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yusufeli Artvin 3. Sayfa Haberler

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