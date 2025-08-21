Çorlu'da Yaya Geçidinde Elektrikli Bisikletli Çocuğa Araç Çarpması
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, olayın etkisiyle gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri adliye karşısında meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden E.B. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçiş yaptığı öne sürülen 12 yaşındaki B.Ç.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonrası yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ