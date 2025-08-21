Çorlu'da Yaya Geçidinde Elektrikli Bisikletli Çocuğa Araç Çarpması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, olayın etkisiyle gözyaşlarına boğuldu.

Çorlu Adliye karşısında yaya geçidinden geçerken arabanın çarptığı 12 yaşındaki elektrikli bisikletteki çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri adliye karşısında meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden E.B. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçiş yaptığı öne sürülen 12 yaşındaki B.Ç.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonrası yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
title
