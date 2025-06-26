Çorlu'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 tutuklu

Çorlu'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 tutuklu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan devriye denetiminde 1 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan devriye denetiminde 1 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan devriye sırasında, durumundan şüphelenilen M.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 163 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile bir adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Şahıs ve ele geçirilen suç unsurları muhafaza altına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, uyuşturucu ve silahın M.E. isimli başka bir şahsa ait olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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