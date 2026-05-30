Haberler

Çorlu'da kontrolden çıkan araç menfeze çarparak takla attı : Anne ve çocuğu yaralandı

Çorlu'da kontrolden çıkan araç menfeze çarparak takla attı : Anne ve çocuğu yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği SUV tipi araç menfeze çarparak takla attı. Kazada anne ve çocuğu hafif yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği SUV tipi araç, menfeze çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan anne ve çocuğu hafif yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. idaresindeki SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan menfeze çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla atarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan anne H.S. ile çocuğu A.A.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Takla atan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı

Dünyanın gözü kulağı oradaydı: Trump sessizliğe büründü
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor

Özel ve İmamoğlu'nun kuracağı partinin adını da tarihini de verdiler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım

Sebebi siyasi kriz değil: İsrail Konsolosluğu yıkılıyor
Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Malatya-Elazığ karayolunda feci kaza: İki aracın çarptığı genç öldü
Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in yeni aşkına ilk yorum
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı

12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı: Sebebi akıl almaz
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yaralar sarılmadan peş peşe korkutan uyarı! Bakanlık harita paylaştı
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba