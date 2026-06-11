Çorlu'da aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Eski Çerkezköy 1. Sokak'ta meydana geldi. Kırkova yönüne seyreden Hakan E. idaresindeki hafif ticari araç, rampada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı Hakan E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili konuşan Dursun Alperoğlu, "Yukarıdan aşağıya doğru iniyordum, bir ses geldi. Kamyon bir yere vurdu sandım. Geldim hemen ekipleri aradım, kaza yapan da tanıdık çıktı" diye konuştu.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı