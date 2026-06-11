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Çorlu'da aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya döndü

Çorlu'da aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya döndü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarptı. Araç hurdaya dönerken sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Eski Çerkezköy 1. Sokak'ta meydana geldi. Kırkova yönüne seyreden Hakan E. idaresindeki hafif ticari araç, rampada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı Hakan E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili konuşan Dursun Alperoğlu, "Yukarıdan aşağıya doğru iniyordum, bir ses geldi. Kamyon bir yere vurdu sandım. Geldim hemen ekipleri aradım, kaza yapan da tanıdık çıktı" diye konuştu.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜlkü Suna:

böyle kaza haberleri artık çok sık oluyo şoförler daha dikkatli olsa bu tür olaylar yaşanmaz umarız çabuk iyileşir

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Haber YorumlarıErhan Adı:

yaralanmış mı umarım ciddi değildir bi şey yok mu adamın

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Haber YorumlarıMete Kibar:

böyle kazaları avrupa ülkelerinde de görüyoruz ama orada yol tasarımı daha güvenli oluyo bence bizde de direğin yerini düşünmek lazım sürücü kontrolünü kaybedince böyle oluyor

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