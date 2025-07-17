Çorlu'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorlu'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tartışma sonrası bir şahıs silahla yaralandı. Olay sonrası şüpheli yakalandı, soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tartışma sonrası silahla vurulan şahıs yaralandı.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Arpalık Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle S.U. ile B.C. arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra otomobilden inen S.U., yolda yürüyen B.C.'ye ateş açtı. Karnı ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralanan B.C., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Geldiği araçla olay yerinden kaçan şüpheli S.U. ise Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tabancayla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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