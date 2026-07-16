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Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş kazayla sonuçlandı: O anlar araç kamerasına yansıdı

Tekirdağ'da kontrolsüz dönüş kazayla sonuçlandı: O anlar araç kamerasına yansıdı
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Tekirdağ Çorlu'da dönüş yapan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da bir otomobil dönüş yaparken motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çolu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Millet Bahçesi mevkiinde meydana geldi. Eski itfaiye ışıklar istikametine seyreden A.K.'nin kullandığı motosiklet ile aynı istikametteki dönüş yapan Y.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosikletten savrulan A.K. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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