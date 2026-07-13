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Tekirdağ'da otomobil beton bloğa çarparak tarlaya devrildi: 3'ü çocuk 5 yaralı

Tekirdağ'da otomobil beton bloğa çarparak tarlaya devrildi: 3'ü çocuk 5 yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoldan çıkan otomobilin beton bloğa çarpıp tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoldan çıkan otomobilin beton bloğa çarpıp tarlaya devrildiği kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzeri (Sarılar yolu) Karatepe Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Sarılar istikametine seyreden R.Ç. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton bloğa çarpıp tarlaya devrildi. Kaza sonrası sürücü R.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan V.G., B.H.G., B.G. ve N.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesi sonrası araçtan çıkarıldı. Yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından oluşan yoğun trafik akışı, Çorlu İlçe Jandarma Trafik ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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