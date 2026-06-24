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İki şeridin arasına daldı, iki araca çarptı: Feci kaza kamerada

İki şeridin arasına daldı, iki araca çarptı: Feci kaza kamerada
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki araç arasında sıkışan motosikletin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki şeridin arasında seyreden motosikletin, aynı yönde seyreden bir otomobile ardından başka bir araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Atatürk Meydanı istikametinden eski itfaiye yönüne seyreden İ.O.'nun kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra devrilip sürüklenerek karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.O., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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