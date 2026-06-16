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Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı

Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, 13 Haziran Cumartesi günü Kardelen Sokak ile Kemaller Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Bağlantılı sokaktan caddeye geçiş yapan A.B. idaresindeki otomobil ile Kemaller Caddesi'nde seyreden C.K.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrası devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan C.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kaza anının ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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