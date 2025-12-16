Haberler

Küçük boy balık satışı yapan iş yerine ceza

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde CİMER ihbarı üzerine yapılan denetimde, avlanabilir asgari boy ölçülerine uymayan istavrit ve lüfer balıkları satışı tespit edildi. İşletmeye hakkında idari işlem uygulandı ve balıklara el konuldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, CİMER ihbarı üzerine yapılan denetimde avlanabilir asgari boy ölçülerine aykırı balık satışı yapan iş yerine işlem uygulanarak balıklara el konuldu.

Çorlu ilçesinde ekipler tarafından CİMER üzerinden gelen küçük boy balık satışı ihbarı doğrultusunda su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında perakende satış yerinde istavrit ve lüfer türlerinde asgari boy ölçülerinin altında balık satışı yapıldığı tespit edildi.

İşletme hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Satışı yapılan balıklar mevzuat gereği ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Ekipler sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekerek balık popülasyonlarının korunmasının gelecek nesiller için hayati olduğunu vurguladı. - TEKİRDAĞ

