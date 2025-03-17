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Çorlu'da Kadınlar Arasında Kavga: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

Çorlu'da Kadınlar Arasında Kavga: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kadın arasında çıkan kavgada G.Ö. isimli kadın bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ Çorlu'da iki kadın arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki eski Gaziler Parkı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki kadın arasında tartışma yaşandı. Çıkan kavgada G.Ö. isimli kadın bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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