Parkta iki yaşlı adam arasında yumruklu kavga: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki yaşlı adam arasında çıkan yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı.

Atatürk Meydanı yan tarafındaki parkta karşılaşan, aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen M.S. ile O.B. arasında gerginlik yaşandı. İki şahsın arasındaki tartışması kavgaya dönüştü. Yumruk darbesiyle kanlar içinde kalan O.B. yaralandı. İki şahıs arasındaki arbede, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden önlendi. Yaralı O.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.S. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - TEKİRDAĞ

