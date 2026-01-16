Haberler

Çöp kamyonuyla arkadan gelen otomobilin arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Çöp kamyonuyla arkadan gelen otomobilin arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çöp toplayan bir işçi, çöp kamyonunun arkasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, sürücü tutuklandı.

Bursa'da çöp toplayan işçi, çöp kamyonu ile arkadan gelen otomobilin arasında sıkıştı. Ağır yaralanan belediye işçisi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 11.50 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Sıhhiye Caddesi ile Yakamoz Sokak köşesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü S.B. (20) idaresindeki 16 JUV 18 plakalı otomobil, Sanayi Caddesi istikametine seyir halindeyken, yolun en sol şeridinde çöp kutusu boşaltma işlemi için duran A.İ. (52) yönetimindeki 16 JGC 02 plakalı çöp kamyonunun arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle, çöp kamyonu üzerinde görevli olan işçi Sezgin Yıldız (40) iki araç arasında sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
