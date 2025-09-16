Haberler

'Come to İstanbul' Klibi İçin Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Come to İstanbul' klibi ve benzeri şarkıların uyuşturucu madde kullanımına özendirici olduğu iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Üç şahsın uyuşturucu suçundan cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Come to İstanbul' adlı klibin uyuşturucu madde kullanımına özendirici olduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kerro', 'Gazi' ve 'Timo' lakaplı şahısların şarkı söyleyip klibinde rol aldıkları 'Come to İstanbul' adlı klibin uyuşturucu madde kullanımına özendirici mahiyette olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aynı platform üzerinde paylaşılan 'Darmaduman' adlı şarkı ve klibi de aynı suç teşkil ettiği öne sürülerek soruşturmaya dahil edildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 3 şüphelinin zincirleme şekilde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
